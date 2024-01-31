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31 января, 22:45

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Барельефы Чижевского подворья начнут реставрировать в скором времени

Барельефы Чижевского подворья начнут реставрировать в скором времени

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Мосгорнаследие и фонд Академии художеств показали, как идет обновление ценных архитектурных элементов в реставрационной мастерской. Сейчас специалисты работают с историческими барельефами Чижевского подворья.

Одной из фигур уже больше века. Пока ее законсервировали и сделали для нее искусственную подложку. Перед началом реставрационных работ специалистам предстоит точно определить материал и понять, насколько сохранилась первоначальная основа композиции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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