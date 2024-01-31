Жителям столицы предложили принять участие в новом проекте "Москва читающая"

Жителям и гостям столицы предложили принять участие в новом проекте "Москва читающая". Они могут назвать свои идеи для мероприятий в московских библиотеках, обсудить специальные пространства для учебы, работы и отдыха в городе, и многое другое.

Идеи, отобранные экспертами, вынесут на голосование, а лучшие инициативы будут реализованы в столице. Проект продлится с 6 по 12 февраля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.