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31 января, 07:45

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Жителям столицы предложили принять участие в новом проекте "Москва читающая"

Жителям столицы предложили принять участие в новом проекте "Москва читающая"

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Жителям и гостям столицы предложили принять участие в новом проекте "Москва читающая". Они могут назвать свои идеи для мероприятий в московских библиотеках, обсудить специальные пространства для учебы, работы и отдыха в городе, и многое другое.

Идеи, отобранные экспертами, вынесут на голосование, а лучшие инициативы будут реализованы в столице. Проект продлится с 6 по 12 февраля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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