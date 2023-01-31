Экономический эффект участников "Производительности труда" превысил 900 млн рублей

Почти в миллиард рублей оценили экономический эффект столичные компании, которые стали участниками нацпроекта "Производительность труда". Таких предприятий оказалось 18, все они присоединились к проекту ровно год назад. Об их успехах рассказали в департаменте экономической политики и развития Москвы.

В среднем производственные мощности всех предприятий выросли на 35%. Кроме того, за счет внедрения особой методики им удалось сократить часть затрат и существенно повысить продажи.

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