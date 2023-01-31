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Более 2,7 тысячи объектов самостроя ликвидировали в Москве в 2022 году

Более 2,7 тысячи объектов самостроя ликвидировали в Москве в 2022 году

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В Москве в 2023 году ожидается рекордный снос самостроев. Демонтировать собираются тысячи незаконно построенных объектов, что на 18% больше, чем в 2022 году. Об этом сообщил начальник столичной Госинспекции по недвижимости Иван Бобров. По его словам, больше половины самостроя в Москве добровольно убирают сами владельцы.

Госинспекция выявляет такие объекты во всех округах столицы. Так, в 2022 году демонтировали более 2,7 тысячи нелегальных построек. На месте самостроя появляются прогулочные зоны, детские и спортивные площадки, а также зеленые территории.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городвидеоЕкатерина Фоменко
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