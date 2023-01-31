Основные работы первого этапа благоустройства около станции "Мещерская" МЦД-4 завершены

Основные работы первого этапа благоустройства около станции МЦД-4 "Мещерская" завершены. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Для удобства пешеходов расширили тротуары, обновили асфальтовое покрытие на проезжей части, убрали под землю все кабели. Кроме того, специалисты заменили старые опоры освещения и установили дополнительные. В общей сложности освещать территорию будут более 90 энергоэффективных фонарей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.