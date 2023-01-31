Бочкарев заявил, что автомобильный мост через затон Новинки готов на 80%

Автомобильный мост на территории бывшей промзоны ЗИЛ построен на 80%. Об этом сообщили в комплексе градостроительной политики и строительства Москвы.

Полностью готовы семь опор, а всего их будет девять. По словам заммэра столицы Андрея Бочкарева, строители уже собрали центральный пролет длиной более 290 метров.

Мост через затон Новинки – это часть проекта по развитию дорожно-транспортного каркаса на территории бывшего завода имени Лихачева. Он повысит транспортную доступность новых жилых кварталов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.