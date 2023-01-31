Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:30

Город

Бочкарев заявил, что автомобильный мост через затон Новинки готов на 80%

Бочкарев заявил, что автомобильный мост через затон Новинки готов на 80%

Плотный поток автомобилей сформировался на Ленинградском проспекте

В Москве начали принимать заявки на конкурс "Фабрика дизайна 2.0"

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 96 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 5 баллов

"Утро": плотный поток образовался на Сухаревской площади

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 6 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 3 балла

Автомобильный мост на территории бывшей промзоны ЗИЛ построен на 80%. Об этом сообщили в комплексе градостроительной политики и строительства Москвы.

Полностью готовы семь опор, а всего их будет девять. По словам заммэра столицы Андрея Бочкарева, строители уже собрали центральный пролет длиной более 290 метров.

Мост через затон Новинки – это часть проекта по развитию дорожно-транспортного каркаса на территории бывшего завода имени Лихачева. Он повысит транспортную доступность новых жилых кварталов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика