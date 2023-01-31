В Москве начали принимать заявки на конкурс "Фабрика дизайна 2.0" и стали приглашать специалистов и компании со всей России. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Во втором сезоне конкурса предлагается разработать решения для легкой и тяжелой промышленности в одном из четырех направлений: "Техносуверенитет", "Экспорт", "Бытовой", "Устойчивость". Сначала участники создадут предварительные эскизы своих проектов. После оценки жюри лучшие из дизайнеров подготовят презентации для заказчиков.

Итоги конкурса подведут в ноябре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.