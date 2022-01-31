Москва 24 в рубрике "Вертоледная площадка" загадала каток в усадьбе Воронцово

В рубрике "Вертоледная площадка" Москва 24 загадала "Live! Каток" в усадьбе Воронцово. Первым правильный ответ прислал телезритель Александр.

Победитель получит в подарок сувенир от телеканала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.