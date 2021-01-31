Итоговый выпуск: самые обсуждаемые события в Москве за прошедшую неделю

Москва 24 подводит итоги этой недели и рассказывает о главных событиях в городе за последние 7 дней.

На этой неделе главная новость – послабления, которых так не хватало нашему городу. Сергей Собянин заявил, что в столице отменяют ограничения на ночную работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров.

Кроме того, с 27 января требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистан­ционной работы перестало быть обязательным и носит рекоменда­тельный характер.

Правда те, для кого ночные тусовки неотъемлемая часть жизни, чуть-чуть не дождались решения мэра. Речь о студентах. В понедельник, 25 января, они отмечали Татьянин день. Славная традиция сварить тонну медовухи и налить всем желающим в этом году была подменена куда менее душевным онлайн-капустником.



Сергей Собянин встретился со студентами и ординаторами медицинских вузов и колледжей, участвующими в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Встреча прошла в резервном коронавирусном госпитале ГКБ № 24, развернутом в павильоне № 75 на ВДНХ. Мэр города поблагодарил студентов за активное участие в волонтерской деятельности, благодаря которой многие соблюдающие домашний режим москвичи оперативно получали необходимые лекарства и продукты.

Еще одна важная новость прошедшей недели – открытие новой эстакады через пути МЖД у станции Жаворонки. Путепровод стал 17-м путепроводом через железнодорожные пути, который был построен либо реконструирован за последние годы.

Все главные события недели – в итоговом выпуске Москвы 24.