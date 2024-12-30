Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 декабря, 23:30

Город

Москвичам рассказали о зоне парковки с динамическим тарифом

Москвичам рассказали о зоне парковки с динамическим тарифом

Москвичам назвали места, где можно покататься на коньках

Зона парковки с динамическим тарифом может быть расширена в Москве

Более 30,5 тыс москвичей получили ключи от новых квартир на юго-востоке города

Разнообразная культурная программа ждет москвичей и гостей столицы в праздники

"Мой район. Новости": "Мои документы" переехали в торговый центр на 7-ой Кожуховской улице

"Мой район. Новости": слепая дегустация началась на рыбном рынке "Москва – на волне"

"Мой район. Новости": алый мост появился над Москвой-рекой

Спектакли и мастер-классы пройдут в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество"

Собянин сообщил об открытии двух новых пересадок в столичной подземке

В Москве могут расширить зону парковки с динамическим тарифом. Эксперимент начался еще осенью. Цена парковки там начинается от 0 рублей при минимальной занятости и изменяется в зависимости от загруженности.

Первые результаты показывают, что низкая стоимость держится в среднем 23% времени в течение суток. Например, на площади Тверская Застава стоимость не превышает 60 рублей в час порядка 62% времени.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоДарья КрамароваДарья Чебукина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика