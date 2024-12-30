Москвичам рассказали о зоне парковки с динамическим тарифом

В Москве могут расширить зону парковки с динамическим тарифом. Эксперимент начался еще осенью. Цена парковки там начинается от 0 рублей при минимальной занятости и изменяется в зависимости от загруженности.

Первые результаты показывают, что низкая стоимость держится в среднем 23% времени в течение суток. Например, на площади Тверская Застава стоимость не превышает 60 рублей в час порядка 62% времени.

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