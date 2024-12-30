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30 декабря, 09:30

Город

Акция "Елочный круговорот" вновь пройдет в Москве

Акция "Елочный круговорот" вновь пройдет в Москве

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В наступающем году в столице вновь запустят акцию "Елочный круговорот". С ее помощью москвичи смогут экологично утилизировать новогодние деревья.

Всего появится 150 пунктов, где будут принимать сосны, пихты, ели и хвойные ветки. После переработки из них сделают щепу, которую будут использовать в качестве удобрения экотроп.

Узнать адреса пунктов можно на карте проекта "Экоточки Москвы". Они будут работать со 2 января до конца февраля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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