30 декабря, 09:30Город
Акция "Елочный круговорот" вновь пройдет в Москве
В наступающем году в столице вновь запустят акцию "Елочный круговорот". С ее помощью москвичи смогут экологично утилизировать новогодние деревья.
Всего появится 150 пунктов, где будут принимать сосны, пихты, ели и хвойные ветки. После переработки из них сделают щепу, которую будут использовать в качестве удобрения экотроп.
Узнать адреса пунктов можно на карте проекта "Экоточки Москвы". Они будут работать со 2 января до конца февраля.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.