Акция "Елочный круговорот" вновь пройдет в Москве

В наступающем году в столице вновь запустят акцию "Елочный круговорот". С ее помощью москвичи смогут экологично утилизировать новогодние деревья.

Всего появится 150 пунктов, где будут принимать сосны, пихты, ели и хвойные ветки. После переработки из них сделают щепу, которую будут использовать в качестве удобрения экотроп.

Узнать адреса пунктов можно на карте проекта "Экоточки Москвы". Они будут работать со 2 января до конца февраля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.