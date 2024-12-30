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30 декабря, 09:15

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Режим работы медучреждений Москвы изменится в новогодние праздники

Режим работы медучреждений Москвы изменится в новогодние праздники

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В праздничные дни изменится режим работы медицинских учреждений Москвы. Так, 30 декабря взрослые поликлиники открыты по расписанию субботы, то есть с 09:00 до 18:00. Во вторник, 31 декабря, они будут принимать пациентов до 16:00. В таком же режиме медучреждения будут работать до окончания праздников.

Детские поликлиники работают 30 декабря по графику субботы – с 09:00 до 15:00. В это же время маленьким пациентам оказывается помощь на дому. Такой режим действует до 8 января.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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