Почти 300 жилых корпусов ввели в эксплуатацию в Москве в 2023 году

Почти 300 жилых корпусов ввели в эксплуатацию в столице в 2023 году. План перевыполнили в 1,5 раза. Об этом сообщил заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Также для жителей столицы в 2023 году создали больше сотни различных медицинских, спортивных и культурных объектов и свыше 120 деловых, торговых и других подобных зданий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.