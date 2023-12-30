Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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Новости

30 декабря, 14:30

Город

Новости часа: дом построили по программе реновации на Большой Филевской улице

Новости часа: дом построили по программе реновации на Большой Филевской улице

Два детеныша капибары появились на свет в Московском зоопарке

Новогодняя программа фестиваля "Путешествие в Рождество" начнется днем 31 декабря

"Сити": какие выставки открыли в столице в декабре

Новости часа: переселение по реновации проходило в 94 районах Москвы в 2023 году

Детеныш косатки родился впервые в истории России в искусственной среде обитания

Фестиваль ледяных скульптур начался в парке искусств "Музеон"

"Москва сегодня": итоги 2023 года

Фестиваль "Ледовая Москва" начался в парке искусств "Музеон"

Новости часа: завершилось голосование за любимые павильоны ВДНХ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дом на 163 квартиры построили по программе реновации на Большой Филевской улице. Об этом сообщается на портале mos.ru.

Открыта новая подземная пересадка между станциями "Каховская" и "Севастопольская". Об этом сообщил столичный Дептранс.

Детеныш косатки впервые родился в "Москвариуме" на ВДНХ. Известно, что косатка по кличке Ная родила малышку весом около 150 килограммов и длиной около двух метров.

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