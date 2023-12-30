Новости часа: дом построили по программе реновации на Большой Филевской улице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дом на 163 квартиры построили по программе реновации на Большой Филевской улице. Об этом сообщается на портале mos.ru.

Открыта новая подземная пересадка между станциями "Каховская" и "Севастопольская". Об этом сообщил столичный Дептранс.

Детеныш косатки впервые родился в "Москвариуме" на ВДНХ. Известно, что косатка по кличке Ная родила малышку весом около 150 килограммов и длиной около двух метров.