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Новости

Новости

30 декабря, 22:30

Город

Новогодняя программа фестиваля "Путешествие в Рождество" начнется днем 31 декабря

Новогодняя программа фестиваля "Путешествие в Рождество" начнется днем 31 декабря

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В новогоднюю ночь праздничные мероприятия пройдут по всей столице. Москвичей ждут концерты, интерактивные программы, ночная дискотека и яркое огненное шоу.

Новогодняя программа на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" начнется днем 31 декабря. Гости фестиваля могут покататься на бесплатных катках и увидеть ледовые шоу, которые пройдут на площади Революции, в Теплом стане и Марьино.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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