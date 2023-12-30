Новогодняя программа фестиваля "Путешествие в Рождество" начнется днем 31 декабря

В новогоднюю ночь праздничные мероприятия пройдут по всей столице. Москвичей ждут концерты, интерактивные программы, ночная дискотека и яркое огненное шоу.

Новогодняя программа на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" начнется днем 31 декабря. Гости фестиваля могут покататься на бесплатных катках и увидеть ледовые шоу, которые пройдут на площади Революции, в Теплом стане и Марьино.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.