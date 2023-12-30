Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 декабря, 13:30

Город

Новости часа: переселение по реновации проходило в 94 районах Москвы в 2023 году

Новости часа: переселение по реновации проходило в 94 районах Москвы в 2023 году

Детеныш косатки родился впервые в истории России в искусственной среде обитания

Фестиваль ледяных скульптур начался в парке искусств "Музеон"

"Москва сегодня": итоги 2023 года

Фестиваль "Ледовая Москва" начался в парке искусств "Музеон"

Новости часа: завершилось голосование за любимые павильоны ВДНХ

Праздничные мероприятия подготовили в столице в новогоднюю ночь

Питомцы из столичных приютов написали картины в подарок горожанам

Жителям столицы рассказали, что отреставировали и построили на ВДНХ в 2023 году

Фестиваль "Ледовая Москва" стартовал в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В 2023 году переселение по программе реновации проходило в 94 районах Москвы. Об этом сообщается на портале mos.ru.

Культурную программу с 1 по 8 января подготовили в Москве. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

На Калужско-Рижской линии метро завершили обновление подвижного состава. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Читайте также
городреновациятранспортвидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика