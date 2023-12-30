30 декабря, 13:30Город
Новости часа: переселение по реновации проходило в 94 районах Москвы в 2023 году
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В 2023 году переселение по программе реновации проходило в 94 районах Москвы. Об этом сообщается на портале mos.ru.
Культурную программу с 1 по 8 января подготовили в Москве. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.
На Калужско-Рижской линии метро завершили обновление подвижного состава. Об этом сообщил столичный Дептранс.