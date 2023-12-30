Московская канатная дорога будет работать в ночь на 1 января 2024 года

Московская канатная дорога в ночь на 1 января 2024 года будет работать до 05:00. Кабины будут совершать полный круг без остановок, так как с 22:00 вечером 31 декабря для посадки и выхода пассажиров канатной дороги будет открыта только станция "Воробьевы горы".

Кроме того, первому пассажиру канатной дороги 2024 года подарят сертификат на бесплатный проезд в течение следующих 366 дней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.