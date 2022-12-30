По столичным улицам гуляет нарядная лошадь

По праздничным улицам гуляет нарядная лошадь и радует очевидцев. Управляют животным две девушки. Сперва лошадь заметили на Большом Каменном мосту. Затем она пересекла проезжую часть по пешеходному переходу и направилась по улице Серафимовича. Неожиданный перфоманс закончился также внезапно, как и начался. Лошадь по зеленому сигналу светофора пересекла улицу в направлении Кадашевской набережной, и затем скрылась в ближайших дворах.

Подробнее – на телеканале Москва 24.