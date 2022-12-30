Жителям столицы рассказали о городской программе в новогодние выходные

Москвичам и гостям столицы рассказали, как встретить Новый год в городе. Например, можно пойти на ГУМ-Каток или на ВДНХ и встретить новогоднюю ночь под бой курантов. Также есть возможность сходить на канатную дорогу или прокатиться в кабинке колеса обозрения.

Кроме того, можно сходить на зимний фестиваль "Путешествие в Рождество". Здесь гостей приглашают отправиться в экспедицию по России. У фестиваля – 32 площадки в разных районах города. Подробнее о том, как можно отдохнуть в столице, – в эфире телеканала Москва 24.