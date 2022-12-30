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Новости

30 декабря, 22:30

Город

Жителям столицы рассказали о городской программе в новогодние выходные

Жителям столицы рассказали о городской программе в новогодние выходные

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Москвичам сообщили о работе общественного транспорта в новогоднюю ночь

Москвичам и гостям столицы рассказали, как встретить Новый год в городе. Например, можно пойти на ГУМ-Каток или на ВДНХ и встретить новогоднюю ночь под бой курантов. Также есть возможность сходить на канатную дорогу или прокатиться в кабинке колеса обозрения.

Кроме того, можно сходить на зимний фестиваль "Путешествие в Рождество". Здесь гостей приглашают отправиться в экспедицию по России. У фестиваля – 32 площадки в разных районах города. Подробнее о том, как можно отдохнуть в столице, – в эфире телеканала Москва 24.

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