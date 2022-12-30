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30 декабря, 15:15

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Москвичам сообщили о работе общественного транспорта в новогоднюю ночь

Москвичам сообщили о работе общественного транспорта в новогоднюю ночь

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Встретить Новый год в Москве можно будет под бой курантов на ГУМ-катке или ВДНХ, а еще на канатной дороге или в кабине колеса обозрения. При этом добраться домой не составит труда, так как метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно.

Кроме того, ночные маршруты автобусов тоже продлили время работы. Парковки в новогоднюю ночь будут бесплатными, в том числе с тарифами 380 и 450 рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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