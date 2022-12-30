Москвичам рассказали, как будут работать учреждения столицы в новогодние каникулы

Встретить Новый год в Москве можно под бой курантов на ГУМ-катке или на ВДНХ, а еще на канатной дороге или в кабине колеса обозрения. При этом добраться домой не составит труда, так как метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно.

Кроме того, ночные маршруты автобусов тоже продлили время работы. Как будут работать парковки, МФЦ, поликлиник и ЗАГСы города в новогодние каникулы?