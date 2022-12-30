30 декабря, 13:00Спорт
Обустроенные трассы для беговых лыж открыты в столичных парках
В московских парках открыто 67 обустроенных трасс для беговых лыж, их общая длина составляет почти 165 километров. Об этом рассказал заместитель мэра Петр Бирюков.
Больше всего лыжных маршрутов организовано в парке "Сокольники". Стало известно, что лыжная трасса появилась в Парке Горького впервые за долгое время. Большинство трасс открыты круглосуточно, а рядом с ними организованы пункты проката. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.