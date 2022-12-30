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30 декабря, 13:00

Спорт

Обустроенные трассы для беговых лыж открыты в столичных парках

Обустроенные трассы для беговых лыж открыты в столичных парках

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В московских парках открыто 67 обустроенных трасс для беговых лыж, их общая длина составляет почти 165 километров. Об этом рассказал заместитель мэра Петр Бирюков.

Больше всего лыжных маршрутов организовано в парке "Сокольники". Стало известно, что лыжная трасса появилась в Парке Горького впервые за долгое время. Большинство трасс открыты круглосуточно, а рядом с ними организованы пункты проката. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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