Обустроенные трассы для беговых лыж открыты в столичных парках

В московских парках открыто 67 обустроенных трасс для беговых лыж, их общая длина составляет почти 165 километров. Об этом рассказал заместитель мэра Петр Бирюков.

Больше всего лыжных маршрутов организовано в парке "Сокольники". Стало известно, что лыжная трасса появилась в Парке Горького впервые за долгое время. Большинство трасс открыты круглосуточно, а рядом с ними организованы пункты проката. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.