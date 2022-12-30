Москвичам рассказали о работе общественного транспорта 31 декабря

Москвичам и гостям столицы рассказали, как встретить Новый год в городе. Например, можно пойти на ГУМ-Каток и встретить новогоднюю ночь под бой курантов. Еще можно сходить на канатную дорогу на Воробьевых горах или прокатиться в кабинке колеса обозрения на севере столицы.

Также власти столицы сообщили, что метро и МЦК будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь. Ночные маршруты автобусов продлили время работы. Подробнее о том, как будет работать столичный общественный транспорт, – в эфире телеканала Москва 24.