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30 декабря, 12:45

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Москвичам рассказали о работе общественного транспорта 31 декабря

Москвичам рассказали о работе общественного транспорта 31 декабря

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Москвичам и гостям столицы рассказали, как встретить Новый год в городе. Например, можно пойти на ГУМ-Каток и встретить новогоднюю ночь под бой курантов. Еще можно сходить на канатную дорогу на Воробьевых горах или прокатиться в кабинке колеса обозрения на севере столицы.

Также власти столицы сообщили, что метро и МЦК будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь. Ночные маршруты автобусов продлили время работы. Подробнее о том, как будет работать столичный общественный транспорт, – в эфире телеканала Москва 24.

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