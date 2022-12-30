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30 декабря, 12:00

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Культурная и благотворительная программа пройдет в Москве в новогодние каникулы

Культурная и благотворительная программа пройдет в Москве в новогодние каникулы

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Большую новогоднюю и благотворительную программы запланировали в Москве на каникулы. Они объединят жителей столицы и других регионов, рассказала заммэра Наталья Сергунина. Мероприятия для детей и взрослых пройдут в парках, музеях и культурных центрах.

Главным событием станет традиционный московский фестиваль "Путешествие в Рождество". В этом году он посвящен благотворительности. Каждый может передать подарки детям из новых регионов и участникам СВО. По приглашению мэра, в столицу приехали ребята из других городов. Их ждут встреча с Дедом Морозом и экскурсии.

Кроме того, в городе проходит гастрономическая программа "Новогодний московский завтрак". 350 ресторанов и кафе предлагают гостям разные блюда – от традиционных до авторских.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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