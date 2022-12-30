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Новости

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Происшествия

Новости часа: городские службы перешли на усиленный режим работы в преддверии Нового года

Новости часа: городские службы перешли на усиленный режим работы в преддверии Нового года

Москвичам предложили отгадать место с новогодней елью на северо-востоке города

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 52 километра

Более 350 кулинарных мастер-классов пройдут на фестивале "Путешествие в Рождество"

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 2 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 2 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 2 балла

"Мой район. Обратная связь": завершились работы по восстановлению Мазиловского пруда

"Мой район. Обратная связь": спорткомплекс появится на территории ТПУ "Некрасовка"

"Мой район. Обратная связь": центр "Место встречи Янтарь" открылся в районе Преображенское

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городские службы перешли на усиленный режим работы в преддверии Нового года. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Аэропорты Москвы в снегопад работают штатно. Об этом сообщили пресс-службы столичных авиагаваней.

На Северном Кавказе задержали украинского мигранта, который планировал теракт. Об этом заявили в ФСБ.

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