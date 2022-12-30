Новости часа: городские службы перешли на усиленный режим работы в преддверии Нового года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городские службы перешли на усиленный режим работы в преддверии Нового года. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Аэропорты Москвы в снегопад работают штатно. Об этом сообщили пресс-службы столичных авиагаваней.

На Северном Кавказе задержали украинского мигранта, который планировал теракт. Об этом заявили в ФСБ.