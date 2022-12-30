Более 350 кулинарных мастер-классов пройдут на фестивале "Путешествие в Рождество"

Более 350 мастер-классов на печах пройдут на окружных площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". Гости научатся готовить утиную грудку с апельсинами, говяжьи ребрышки с медом и запеченное мясо с хурмой.

Помимо этого, на площадках фестиваля впервые получили возможность представить свои товары представили более 30 московских компаний. Все они входят в программу поддержки столичных производителей "Сделано в Москве". Их брендированные стенды открыты на Манежной площади и на набережной в Парке Горького до конца новогодних праздников.

В списке участников производители самой разной продукции – от сладостей до предметов интерьера. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.