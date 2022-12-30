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Московские поликлиники изменят график работы в новогодние каникулы

Московские поликлиники изменят график работы в новогодние каникулы

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Московские поликлиники будут принимать пациентов в новогодние праздники по особому графику. Детские поликлиники с 31 декабря и до 8 января будут открыты с 09:00 и до 15:00.

31 декабря взрослые поликлиники будут работать с 09:00 до 18:00. С 1 по 8 января взрослые поликлиники будут открыты с 09:00 до 16:00. Отделения ОРВИ и травматологии будут работать в часы работы поликлиник. Круглосуточные травматологические пункты продолжат обычный режим работы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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