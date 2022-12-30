Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:30

Город

График работы центров госуслуг Москвы изменится в новогодние праздники

График работы центров госуслуг Москвы изменится в новогодние праздники

"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 1 балл

Столичные власти призвали взять под контроль стоимость поездок на такси в праздники

Метро, МЦК и наземный транспорт будут работать в новогоднюю ночь бесплатно

Светящиеся узорные арки украсили Москву

Арт-объекты в виде огромных елочных шаров с символикой The City появились в Москве

Новости часа: Путин освободил от декларирования доходов участников спецоперации

Жителей столицы пригласили на фестиваль "Снег и лед в Москве" в парке "Музеон"

"Жизнь в большом городе": Новый год

Загруженность столичных дорог оценили в 7 баллов в вечерний час пик

В новогодние праздники изменится график работы столичных центров госуслуг "Мои документы". 31 декабря районные центры будут открыты для посетителей с 09:00 до 18:00, а флагманские офисы и дворец госуслуг ВДНХ ждут посетителей с 10:00 до 18:00. В первую неделю января приема заявителей не будет.

С 2 по 6 января и 8 января откроются 11 дежурных центров госуслуг. Они будут работать только на регистрацию рождения, смерти, а также установления отцовства и предоставления доступа к порталу госуслуг и mos.ru.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика