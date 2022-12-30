График работы центров госуслуг Москвы изменится в новогодние праздники

В новогодние праздники изменится график работы столичных центров госуслуг "Мои документы". 31 декабря районные центры будут открыты для посетителей с 09:00 до 18:00, а флагманские офисы и дворец госуслуг ВДНХ ждут посетителей с 10:00 до 18:00. В первую неделю января приема заявителей не будет.

С 2 по 6 января и 8 января откроются 11 дежурных центров госуслуг. Они будут работать только на регистрацию рождения, смерти, а также установления отцовства и предоставления доступа к порталу госуслуг и mos.ru.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.