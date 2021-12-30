Трафик на дорогах столицы в вечернее время составил 6 баллов. Придется сбросить скорость на Щелковском шоссе.

Плотный поток сформировался на Рязанском проспекте. Затруднено движение на проспекте Вернадского. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.