В Москве заменили более 3 тысяч подъемников в 2021 году

В этом году у многих москвичей в домах появились новые лифты. Всего в городе заменили более трех тысяч подъемников.

За оборудованием каждого дома тщательно следят специалисты и вовремя меняют лифты, у которых подошел к концу срок эксплуатации. Максимум срок работы одного лифта – 25 лет. Срок работы им больше не продлевают.

Лидерами по количеству обновленных лифтов в этом году стали Юго-Восточный, Юго-Западный и Восточный округа. На следующий год в столице планируют заменить более 2 200 лифтов.

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