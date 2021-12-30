Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Торговые эпицентры". В ней телезрителям рассказывают о загруженности столичных ТЦ.

Москвичам в режиме онлайн показали ТЦ "Весна". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.