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30 декабря 2019, 10:15

Строительство второго участка Некрасовской линии метро закончено

город транспорт метро строительство видео Иван Лозовой

Строительство второго участка Некрасовской линии метро закончили. Это часть ветки от станции "Юго-Восточная" до "Лефортово" .

Полностью линия заработает в начале следующего года. 2 января начнется технический запуск участка. А пассажирское движение планируют открыть уже в конце марта. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Строительство Некрасовской ветки метро началось семь лет назад. Протяженность лини составляет почти 20 километров с девятью станциями. Она пройдет от "Авиамоторной" на шоссе Энтузиастов до станции "Нижегородская улица" в начале Рязанского проспекта, далее вдоль Рязанского проспекта за МКАД – в районы Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовка. На первом участке уже работают четыре станции: "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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