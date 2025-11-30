Форма поиска по сайту

Новости

30 ноября, 20:30

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 ноября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 ноября

Зрителей Москвы 24 призвали поделиться кадрами с мамами

В Москве начались показы спектакля-мюзикла "Снежная королева"

Специальный проект в честь Дня матери стартовал в Москве

ГУМ-каток откроется в Москве на Красной площади

В Москве стартовали показы спектакля-мюзикла "Снежная королева"

Жители Тушина пожаловались на догхантеров

ГУМ-каток будет работать в Москве до весны

Двух самок амурского тигра привезли в Московский зоопарк из Хабаровского края

В МЧС предупредили о сильном тумане в столичном регионе

На Красной площади завершаются последние приготовления к открытию 20-го, юбилейного, ледового сезона. Там открывается ГУМ-каток. 30 ноября лед опробуют звезды, а затем посетить каток сможет любой гость площадки.

В это же время в Москве и Подмосковье видимость упадет до 200–700 метров. Из-за непростых погодных условий водителям рекомендуется включать противотуманные фары, а пешеходам быть максимально внимательными и использовать в одежде светоотражающие элементы.

Подробнее об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

Алексей Лазаренко

