Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 ноября

На Красной площади завершаются последние приготовления к открытию 20-го, юбилейного, ледового сезона. Там открывается ГУМ-каток. 30 ноября лед опробуют звезды, а затем посетить каток сможет любой гость площадки.

В это же время в Москве и Подмосковье видимость упадет до 200–700 метров. Из-за непростых погодных условий водителям рекомендуется включать противотуманные фары, а пешеходам быть максимально внимательными и использовать в одежде светоотражающие элементы.

