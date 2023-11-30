Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 ноября

Выставка "ПРОреставрацию" открылась 30 ноября в Москве. Экспозиция занимает два этажа в историческом здании типографии Сытина. Там представлено более 100 новейших решений и технологий для сохранения памятников архитектуры. И все это – российские разработки.

Условия разблокировки карт "Тройка" в пригороде изменятся с 1 декабря. Теперь, чтобы карту разблокировали, необходимо будет внести доплату за поездку.

В этом году возможность ездить по "Тройке" появилась на шести направлениях пригородного железнодорожного сообщения. В отличие от метро, турникеты там есть не на всех станциях. Но везде установлены валидаторы. И чтобы правильно рассчитать стоимость поездки по тарифу, "Тройку" необходимо прикладывать на входе и выходе со станций. Если поездка не была закрыта, карта будет заблокирована. Для ее разблокировки необходимо обратиться в кассу.

Мини-электробусы будут тестировать в Москве. Об этом рассказал Максим Ликсутов.

Работы продлятся до марта следующего года. Это необходимо для оценки работы климатической системы и проверки безопасности. По словам Ликсутова, электробусы российского производства уже хорошо зарекомендовали себя. Они успешно работали пять зим подряд. А после прохождения испытаний новые компактные машины смогут заменить на маршрутах автобусы малого класса.

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