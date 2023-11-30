Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 ноября, 11:45

Город

Москве передали более 11 миллионов квадратных метров недвижимости в 2023 году

Москве передали более 11 миллионов квадратных метров недвижимости в 2023 году

Мэр Москвы: программа по созданию рабочих мест охватила практически все районы

Москвичам рассказали, как за 12 лет изменилось движение в городе

Москвичей просят пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

Орангутана из Московского зоопарка вылечили от пневмонии

На МЦД-1 изменилось расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлении

"Мой район. Обратная связь": дом на Сходненской улице отремонтировали в Москве

"Мой район. Обратная связь": почти 5 тыс световых конструкций украсят Москву к Новому году

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории вдоль Кировоградской улицы

"Мой район. Обратная связь": дом на Коптевской улице отремонтировали в Москве

Более 11 миллионов квадратных метров недвижимости было передано городу в 2023 году. Об этом рассказали на пресс-конференции департамента градостроительной политики.

Руководитель департамента Сергей Левкин подчеркнул, что 2023 год стал рекордным: было построено 35 детских садов, 16 школ, а также 10 спортивных учреждений и 2 объекта культуры. Кроме того, столица выполнила план по вводу жилья не только на 2023-й, но и на 2024 год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика