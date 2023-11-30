Москве передали более 11 миллионов квадратных метров недвижимости в 2023 году

Более 11 миллионов квадратных метров недвижимости было передано городу в 2023 году. Об этом рассказали на пресс-конференции департамента градостроительной политики.

Руководитель департамента Сергей Левкин подчеркнул, что 2023 год стал рекордным: было построено 35 детских садов, 16 школ, а также 10 спортивных учреждений и 2 объекта культуры. Кроме того, столица выполнила план по вводу жилья не только на 2023-й, но и на 2024 год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.