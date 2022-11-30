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30 ноября, 18:30

Город

Городской отраслевой форум печати прошел в здании правительства Москвы 30 ноября

Городской отраслевой форум печати прошел в здании правительства Москвы 30 ноября

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Городской отраслевой форум печати прошел сегодня в здании Правительства Москвы. Форум организовали в 22-й раз. В этом году он был посвящен актуальным вопросам издания и распространения печатной продукции.

В рамках форума прошли награждения победителей ежегодного городского смотра "Информируем из первых рук", "Московские мастера" и "Лучший книжный магазин". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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