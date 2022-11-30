Москвичам рассказали о столичном трафике 30 ноября

С помощью городских камер можно отследить, какая обстановка на данный момент в разных частях Москвы. На Варшавском шоссе автомобили едут в плотном потоке, однако движение не прекращается.

На ТТК, а именно на улице Сущевский Вал, зафиксировано рабочее движение, машины едут без затруднений. На Кремлевской набережной ситуация уже осложнилась. Так, в сторону центра машины стоят в заторе, на светофоре скопилось большое количество автомобилей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.