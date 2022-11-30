Пункты сбора новогодних подарков детям из зоны СВО откроются в парках столицы 1 декабря

Штабы по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает" откроют на 48 городских площадках. Там можно будет передать новогодние подарки детям с новых территорий России и открытки с пожеланиями участникам специальной военной операции и их семьям. Об этом сообщил портал mos.ru.

Штабы будут работать с 1 декабря до 8 января. Их откроют в Парке Горького, "Сокольниках", парках "Ходынское поле", "Фили", "Красная Пресня" и других. Принести можно игрушки, книги, настольные игры, сладкие наборы. Все должно быть новым: в упаковке и с бирками.

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