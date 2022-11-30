Парковки на столичных улицах будут бесплатными с 1 по 7 января 2023 года – Ликсутов

Парковки на всех столичных улицах будут бесплатными с 1 по 7 января 2023 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В указанный период времени водители смогут оставить машину безвозмездно даже на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час. Как отметили в мэрии, подобное решение не повлияет на загруженность дорог и стоянок, так как в праздники автомобилей в городе меньше. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.