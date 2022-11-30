В Москве стартовал зимний сезон проекта "Мой спортивный район"

С 1 декабря москвичи смогут бесплатно научиться кататься на коньках и даже освоить базовые элементы фигурного катания. Тренировки будут проходить по вторникам, четвергам и субботам. Участвовать в них могут взрослые и дети. Каждое занятие будет длиться час.

Чтобы попасть на тренировку, нужна предварительная регистрация на сайте. Москвичам на выбор предложат 10 катков. Проект реализуется в рамках зимнего сезона программы "Мой спортивный район".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.