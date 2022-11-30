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Участок столичного метро от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки" планируют запустить в 2025 году

Участок столичного метро от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки" планируют запустить в 2025 году

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Строительство новой Троицкой линии метро идет полным ходом. Первый участок – от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки" – планируют запустить в 2025 году. После линию продлят до Троицка.

Так, на новой станции "Академическая" уже приступили к работам. Там на стенах в будущем появятся граффити, в котором переплетутся античные мотивы и современное искусство. Выполнят их с помощью цифровой печати.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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