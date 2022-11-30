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Транспорт

"Мой район. Навигатор": в Москве появились новые выделенные полосы для автобусов

"Мой район. Навигатор": в Москве появились новые выделенные полосы для автобусов

"Мой район. Навигатор": еще девять полос для общественного транспорта появилось в Москве

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В столице появилось еще девять полос для общественного транспорта. Отмечается, что благодаря им автобусам и электробусам станет удобнее подъезжать к станциям метро и остановкам.

Так, выделенные полосы теперь есть:

  • на Мосфильмовской улице;
  • на Кировоградской улице;
  • на двух участках Ташкентской улицы;
  • на Тишинской площади;
  • на Лермонтовском проспекте;
  • на Рязанском проспекте;
  • на Новоясеневском проспекте;
  • на проспекте Маршала Жукова;
  • на съезде с Молдавской улицы на Рублевское шоссе.

Всего в Москве уже существует более 120 выделенок, а это свыше 400 километров дорог только для пассажиров общественного транспорта.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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