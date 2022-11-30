00:25Транспорт
"Мой район. Навигатор": в Москве появились новые выделенные полосы для автобусов
В столице появилось еще девять полос для общественного транспорта. Отмечается, что благодаря им автобусам и электробусам станет удобнее подъезжать к станциям метро и остановкам.
Так, выделенные полосы теперь есть:
- на Мосфильмовской улице;
- на Кировоградской улице;
- на двух участках Ташкентской улицы;
- на Тишинской площади;
- на Лермонтовском проспекте;
- на Рязанском проспекте;
- на Новоясеневском проспекте;
- на проспекте Маршала Жукова;
- на съезде с Молдавской улицы на Рублевское шоссе.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".