"Мой район. Навигатор": в Москве появились новые выделенные полосы для автобусов

В столице появилось еще девять полос для общественного транспорта. Отмечается, что благодаря им автобусам и электробусам станет удобнее подъезжать к станциям метро и остановкам.

Так, выделенные полосы теперь есть:

на Мосфильмовской улице;

на Кировоградской улице;

на двух участках Ташкентской улицы;

на Тишинской площади;

на Лермонтовском проспекте;

на Рязанском проспекте;

на Новоясеневском проспекте;

на проспекте Маршала Жукова;

на съезде с Молдавской улицы на Рублевское шоссе.



Всего в Москве уже существует более 120 выделенок, а это свыше 400 километров дорог только для пассажиров общественного транспорта.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".