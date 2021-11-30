Москва стала первой в Европе в рейтинге инноваций, помогающих бороться с COVID-19

Москва заняла первое место среди европейских городов в рейтинге инноваций, помогающих в борьбе с коронавирусом.

В мировом рейтинге столица оказалась на третьей ступеньке, уступая лишь Нью-Йорку и Сан-Франциско. Рейтинг составило международное исследовательское агентство StartupBlink.

Занять такую позицию Москве помогли около 50 передовых решений, которые применяются для борьбы с распространением коронавируса.

Среди них запуск алгоритмов компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта для работы рентгенологов.

Еще серьезную роль сыграло создание облачной платформы, которая объединяет пациентов, врачей, медицинские организации, страховые компании, фармакологические производства и сайты.