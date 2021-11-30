Столичным автомобилистам сообщили о ситуации на дорогах

На Сущевском валу движение постепенно приходит в норму. Машин довольно много, но стоять водителям не приходится. Однако автомобилистов предупреждают, что дороги по-прежнему мокрые, и риск ДТП повышен.

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