Четыре развязки на МКАД достроят к 2024 году

Строительство четырех транспортных развязок на МКАД планируют завершить к 2024 году. Одну из них хотят открыть до конца следующего года. Речь идет о развязке на пересечении с Осташковским шоссе, она готова на 44%. Сейчас там идет строительство опор и пролетных строений путепроводов, съездов, надземного пешеходного перехода, устройство дождевой канализации и прокладка слаботочных систем. Работы планируется завершить в 2022 году.

Развязку на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе планируется открыть в начале 2023 года. Ожидается, что это позволит увеличить пропускную способность участка на 20%.Там ведутся работы по устройству опор, пролетного строения путепровода через МКАД, временных и постоянных съездов, демонтаж существующего путепровода и переустройство инженерных коммуникаций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.