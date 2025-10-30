Новости градостроительного комплекса Москвы

Форма поиска по сайту

30 октября, 14:30

В Москве обсудили вопросы профилактики и лечения инсультов

Нейросеть Алиса стала частью городских сервисов

ГУМ украсили к Новому году в стиле дымковских игрушек

Нейросетевые технологии внедрят в транспортную систему Москвы до 2030 года

"Новости дня": в районе Новокосино благоустроили территорию вокруг Суздальского пруда

"Торги Москвы": помещения на первых этажах новостроек

Кошку по кличке Константин вызволили из-за батареи в Москве

Второй этап благоустройства территории стартовал у будущего вокзала Серп и Молот

Сильные дожди накроют Москву 31 октября

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Две благоустроенные набережные появятся в Мнёвниковской пойме, сообщил Сергей Собянин. На западе поймы сделают пешеходные дорожки, детские и смотровые площадки, спортивный пирс и пешеходный мост. В восточной части благоустроят многофункциональную прогулочную зону от улицы Нижние Мнёвники до "моста-паруса".

"Реализация масштабных инвестиционных проектов позволяет развивать социальную инфраструктуру. В этой работе участвуют город и девелоперы. Для возведения школ и детских садов, рассчитанных на 2,7 тысячи мест, а также объекта здравоохранения в Северном административном округе в рамках МаИП предоставлено в аренду 8 гектаров земли. Общая площадь 5 зданий составит около 75 тысяч квадратных метров", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Москве построят промышленно-производственные объекты по 26 проектам комплексного развития территорий. Общая площадь производственных площадок превысит 500 тысяч квадратных метров.

