Новости часа: около 2 тысяч инженерных сооружений промыли в Москве к зиме

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 2 тысяч инженерных сооружений промыли в Москве к зиме, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Новостройку в районе Крюково передали под заселение по программе реновации, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По сообщениям МЧС, в ночь на 31 октября в Москве ожидается ухудшение погоды: осадки в виде мокрого снега и дождя.