Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 октября, 18:00

Город

Новости часа: около 2 тысяч инженерных сооружений промыли в Москве к зиме

Новости часа: около 2 тысяч инженерных сооружений промыли в Москве к зиме

На ВДНХ проходит реставрация павильона "Советская печать"

Новости часа: Собянин утвердил проект строительства и реконструкции дорог в Коммунарке

Новости часа: Собянин утвердил проект строительства и реконструкции дорог в Коммунарке

Новости часа: Москва увеличивает финансовую поддержку высокотехнологичных компаний

Новости часа: более 3,4 тыс тренеров-преподавателей готовят спортсменов в Москве

Сергей Собянин сообщил о планах строительства дорог у станции метро "Саларьево"

Кинопарк "Москино" пригласил на историческую реконструкцию в честь Дня народного единства

25% столичных архитектурных памятников отреставрировали за последние 13 лет

"Это Москва. Строительство": как строили дома в Москве в 1990-х годах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 2 тысяч инженерных сооружений промыли в Москве к зиме, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Новостройку в районе Крюково передали под заселение по программе реновации, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По сообщениям МЧС, в ночь на 31 октября в Москве ожидается ухудшение погоды: осадки в виде мокрого снега и дождя.

Читайте также
городреновацияпогодавидеоРоман КарловАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика