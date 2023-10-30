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Новости

30 октября, 12:00

Спорт

Спортивный комплекс "Пегас" заработал в Москве

Спортивный комплекс "Пегас" заработал в Москве

Современный городской квартал построят на территории бывшего завода "МиГ" в Москве

Лиса появилась во дворе жилого дома в Люблине

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территории парка "Яуза"

Почти 5 млн "квадратов" недвижимости ввели в бывших промзонах столицы

ЦОДД спрогнозировал в столице трафик до 7 баллов вечером 30 октября

Новости часа: Собянин поздравил тренеров и учителей физкультуры с профпраздником

Собянин сообщил о планах реорганизации территории бывшего завода "МиГ"

Маршруты автобусов изменили в девяти районах Москвы

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 52 километра

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Во Внукове открыли новый спорткомплекс "Пегас", где все желающие смогут заниматься плаванием, фитнесом и армрестлингом. Трехэтаэжное здание будет принимать и детей, и взрослых. Подойдет оно также профессиональным спортсменам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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