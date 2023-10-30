Спортивный комплекс "Пегас" заработал в Москве

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Во Внукове открыли новый спорткомплекс "Пегас", где все желающие смогут заниматься плаванием, фитнесом и армрестлингом. Трехэтаэжное здание будет принимать и детей, и взрослых. Подойдет оно также профессиональным спортсменам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.