Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 октября, 07:45

Город

Московская неделя интерьера и дизайна продлится в ЦВЗ "Манеж" до 31 октября

Московская неделя интерьера и дизайна продлится в ЦВЗ "Манеж" до 31 октября

На ВДНХ готовятся к открытию выставки "Россия"

"Утро": столичный трафик оценили в 1 балл

Сергей Собянин: годовой план по вводу жилья в Москве выполнен досрочно

Более 1,5 млн пассажиров воспользовались Северным обходом за 5 месяцев его работы

Городские вокзалы открылись на месте устаревших железнодорожных платформ в столице

Съезды с ТТК на Кутузовский проспект будут закрыты по ночам в ноябре

Движение трамваев по Шаболовке возобновится с 30 октября

"Мой район. Навигатор": готовность реставрации усадьбы Покровское-Стрешнево составляет 75%

"Мой район. Навигатор": в Москве заработал спортивный комплекс "Пегас"

В ЦВЗ "Манеж" проходит третья Московская неделя интерьера и дизайна. Тема выставки в 2023 году – "Доступный ремонт и качественная обстановка". Форум продлится до 31 октября.

Свою продукцию привезли производители мебели, предметов интерьера, отделочных и строительных материалов. На форуме представлено больше 650 брендов из России, стран Ближнего Востока, Индии и Китая.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городдосугвидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика