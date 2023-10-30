Московская неделя интерьера и дизайна продлится в ЦВЗ "Манеж" до 31 октября

В ЦВЗ "Манеж" проходит третья Московская неделя интерьера и дизайна. Тема выставки в 2023 году – "Доступный ремонт и качественная обстановка". Форум продлится до 31 октября.

Свою продукцию привезли производители мебели, предметов интерьера, отделочных и строительных материалов. На форуме представлено больше 650 брендов из России, стран Ближнего Востока, Индии и Китая.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.