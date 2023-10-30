На ВДНХ готовятся к открытию выставки "Россия"

На ВДНХ продолжается подготовка к масштабной выставке "Россия". Она откроется в субботу, 4 ноября, в День народного единства.

Гости смогут увидеть достижения всех регионов РФ. Среди них и новые технологии, и старинные ремесла – например, вологодское кружево и гжельский фарфор.

На выставке запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы. Выдающиеся деятели науки и искусства проведут "Экскурсии со Знанием". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.