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30 октября, 07:30

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На ВДНХ готовятся к открытию выставки "Россия"

На ВДНХ готовятся к открытию выставки "Россия"

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На ВДНХ продолжается подготовка к масштабной выставке "Россия". Она откроется в субботу, 4 ноября, в День народного единства.

Гости смогут увидеть достижения всех регионов РФ. Среди них и новые технологии, и старинные ремесла – например, вологодское кружево и гжельский фарфор.

На выставке запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы. Выдающиеся деятели науки и искусства проведут "Экскурсии со Знанием". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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